Domenica pomeriggio a Domenica In, Teo Mammucari si è travestito da Elvis e ha fatto ridere tutti. Indossava una tutina rosa e ha imitato il look di Little Tony, ma alla fine si è preso in giro da solo: “Pensavo di essere sexy invece sono un deficiente”. La scena ha divertito il pubblico in studio e a casa.

Nella puntata di oggi di Domenica In Teo Mammucari ha fatto un omaggio a Little Tony travestito da Elvis, con una tutina rosa. Mara Venier incredula è scoppiata a ridere Infatti il conduttore, che quest’anno affianca Venier, si è presentato con una tutina rosa attillata e con i brillanti, proprio per fare un omaggio ad Elvis. Infatti avrebbe dovuto duettare con Bobby Solo in Cuore matto, un omaggio a Little Tony, amico dell’artista. Ma l’abbigliamento di Teo Mammucari ha creato ilarità tra il pubblico, gli ospiti e la conduttrice che mai si sarebbe aspettata di vedere il collega in quelle sembianze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, Teo Mammucari come Elvis: “Pensavo di essere sexy invece sono un deficiente” | VIDEO

Approfondimenti su Domenica In

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari hanno vissuto un breve scambio di battute, suscitando un momento di imbarazzo tra i telespettatori.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, il 25 gennaio 2026, Teo Mammucari ha iniziato la trasmissione facendo una dichiarazione particolare, affermando che sarebbe stata “la più bella di questa edizione”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Domenica In

Argomenti discussi: Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier: la richiesta segreta; Domenica In, Teo Mammucari sbotta contro Mara Venier: Piangi sempre. E lei punge Muccino (che si scusa); Comunicazione Italiana; Domenica In: anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 25 gennaio!.

Domenica In, anticipazioni del 1 febbraio: le notizie da Sanremo 2026 e l’omaggio a MaradonaOspiti e anticipazioni della puntata di Domenica In in onda il 1 febbraio: spazio a Sanremo e al ricordo di Maradona ... dilei.it

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 1° febbraioTutte le informazioni sulla nuova puntata dello storico programma di Rai 1, in onda a partire dalle 14 ... today.it

Oggi, domenica 1 febbraio, nuova puntata di ‘Domenica In’, con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Ospiti: Christian De Sica e Lillo Petrolo, che presenteranno il loro nuovo film ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’, in - facebook.com facebook