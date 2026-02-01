Domenica In anticipazioni del 1 febbraio | le notizie da Sanremo 2026 e l’omaggio a Maradona

Domenica In torna domani in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata si concentra sulle anticipazioni di Sanremo 2026 e prevede anche un omaggio a Maradona. I conduttori accoglieranno gli ospiti e sveleranno alcune novità sulla prossima edizione del festival.

Domenica In torna il 1 febbraio con un nuovo appuntamento in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier è pronta ad ospitare i grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo e non solo! In serbo ci sono alcune sorprese che piaceranno ad appassionati di calcio e interessati all’attualità. Al fianco della “Zia” più amata d’Italia ci saranno come al solito in questa edizione Tommaso Cerro, Teo Mammucari ed Eno Miccio. L’appuntamento è alle 14.00, su Rai, subito dopo il Tg. Le anticipazioni del 1 febbraio di Domenica In. Il giorno dopo l’atteso annuncio l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 che ha rivelato le coppie e i brani della serata duetti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, non poteva certo mancare a Domenica In un largo spazio dedicato alla kermesse musicale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Oggi, domenica 1 febbraio, alle 17, torna 'Da noi… a ruota libera'.

