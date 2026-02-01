Domenica di paura ai Fori Imperiali | panico tra i passanti poi la corsa dei soccorsi

Domenica di paura ai Fori Imperiali, con i passanti che hanno vissuto momenti di panico. Alcuni si sono improvvisamente fermati, altri hanno iniziato a correre, cercando di mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno assistito le persone coinvolte. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine indagano su quanto accaduto. I turisti e i residenti si sono trovati in mezzo a una scena imprevista nel cuore di Roma.

Una passeggiata nel cuore di Roma, l’aria umida di questi giorni e quel via vai continuo di turisti e residenti. Poi, all’improvviso, un boato secco e la gente che si volta di scatto: in pochi secondi l’atmosfera da cartolina lascia spazio al panico, con urla e corse per mettersi al riparo. Succede questa mattina, domenica 1° febbraio, lungo via dei Fori Imperiali. Proprio lì, nel punto in cui di solito ci si ferma a scattare una foto, qualcosa cede senza preavviso e trasforma un momento normale in una scena che molti non dimenticheranno facilmente. Il momento choc nel centro di Roma. A crollare è un pino, venuto giù improvvisamente mentre nella zona passavano diverse persone.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Fori Imperiali

Ultime notizie su Fori Imperiali

