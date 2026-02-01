Domenica di Carnevale con Fiera Antiquaria podismo e teatro | gli eventi di oggi

Domenica di Carnevale a Anghiari tra eventi diversi. La giornata si apre con la Fiera Antiquaria, poi prosegue con gare di podismo e uno spettacolo teatrale. Nel pomeriggio, viene proiettato il documentario “Tre cose su Anghiari” al Teatro di Anghiari in via Bozia. Un pomeriggio ricco di iniziative per tutti i gusti.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Anghiari - Documentario “Tre cose su Anghiari”. iInformazioni: Teatro di Anghiari via Bozia, 3. Tel: 0575 788659 cell. (solo whatsapp): +39 368950280 [email protected] Arezzo - Aperta gratuitamente la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi. Arezzo - Il Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) apre nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo. Gli orari sono: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è da via Garibaldi 15.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Fiera Antiquaria

Oggi, giovedì 15 gennaio, l’Aretino si anima con una serie di eventi culturali, tra rappresentazioni teatrali, esposizioni e incontri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiera Antiquaria

Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Aspettando il Carnevale 2026; Carnevale 2026, tutti gli eventi a Pisa e provincia; Il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton ha incantato piazza San Marco.

Domani, domenica 1 febbraio: l'investitura della Castellana del 98° Carnevale di SaluzzoSi presenterà alle 10 dal balcone del municipio. Sfilate di maschere in centro e passaggio di consegne con la castellana 2025. La mostra degli abiti delle castellane e il MercAntico al Quartiere in pi ... targatocn.it

La prima domenica di febbraio nella Granda si vive tra sfilate, teatro e tradizioniSi festeggia il Carnevale a Dronero, Cervasca e Revello, a Saluzzo debutta la nuova Castellana. Festival Poeticôni a Cuneo, MercAntico, camminate in collina e tante proposte teatrali per grandi e picc ... targatocn.it

Fiera Antiquaria Arezzo, così l'edizione di febbraio. Parla Simone Chierici, assessore al commercio del comune di Arezzo. - facebook.com facebook