Domenica 1 febbraio Rai Sport trasmette in diretta lo sci, con lo slalom discesa maschile da Crans Montana. La giornata si svolge tra le gare della Coppa del Mondo e le storie degli atleti pronti a sfrecciare verso Milano-Cortina. La programmazione include studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, offrendo agli appassionati un pomeriggio pieno di emozioni e aggiornamenti.

Rai Sport Domenica domina il palinsesto con sci alpinotra Coppa del Mondo da Crans Montana, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa Rai Sport HD e Rai Play offrono una domenica ricca di emozioni, ogni dettaglio delle gare e delle storie degli atleti verso Milano-Cortina In vista del weekend, Domenica 1 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale. su Digital-News.it Rai Sport Domenica domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Crans Montana, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 1 Febbraio Live Rai Sport: Sci, Slalom Discesa Maschile Crans Montana | Olimpiadi - 5 Giorni

Approfondimenti su Crans Montana

Sabato 10 gennaio, Rai Sport propone una giornata dedicata allo sci alpino con le gare di slalom gigante ad Adelboden e la discesa femminile a Zauchensee.

Sabato 31 gennaio Rai Sport trasmette in diretta lo slalom gigante femminile di Coppa del Mondo da Crans Montana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Domenica 1 febbraio si festeggia il Carnevale a Dese; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Michela Giraud e Maria Onori - aggiungono nuovi appuntamenti al tour GIOCONDE; emergenza festival a milano: domenica 1° febbraio i niente di personale al q-hub per una serata da non perdere.

Le partite di oggi, domenica 1 febbraio 2026: Cremonese-Inter e Parma-JuventusElenco delle partite del 1 febbraio 2026: in Serie A si giocano pure Toro-Lecce e Como-Atalanta, in campo Serie B e top campionati europei ... calciomagazine.net

Politicamente Scorretto accende i riflettori sui giovani autori: domenica 1 febbraio live alle 20:30Sarà Politicamente Scorretto, il programma di Domenico Nardo, ad accogliere e valorizzare le nuove voci della narrativa italiana con uno speciale Spazio ... laprimapagina.it

L'annuncio di Silvio Martinello: 'Torno su Rai Sport. Le strade si separarono a gennaio 2019, le stesse si rincontrano a gennaio 2026! Condivido con amici e appassionati di ciclismo, la novità relativa al mio ritorno nella squadra di RaiSport'. Link nel primo com - facebook.com facebook

Malagò costretto a smentire le dichiarazioni del vicedirettore di Rai Sport. Intanto, per i vertici di viale Mazzini, salgono le quotazioni di Incoronata Boccia: potrebbe assumere la direzione delle Relazioni internazionali x.com