Dodici carri getto e Coriandoli Carnevale | cosa c’è da sapere

Questa mattina Fano si sveglia con il suo Carnevale. Le strade del centro sono già piene di colori, musica e bambini che lanciano coriandoli. Dodici carri sfileranno lungo le vie, portando allegria e tanta festa. La città si prepara a vivere una giornata di pura energia, quella che ogni anno richiama residenti e turisti a festeggiare insieme.

di Tiziana Petrelli L'attesa è finita. Oggi il Carnevale di Fano torna a prendersi la città. Fin dal mattino presto le strade del centro diventano il cuore della festa, attraversate da colori, musica, bambini e cartapesta, in una giornata che restituisce tutta l'energia di uno degli appuntamenti più attesi dell'inverno. La prima grande sfilata dell'edizione 2026 mette in movimento (alle ore 15) dodici carri allegorici, pensati come vere macchine sceniche capaci di stupire e raccontare. Il filo che li lega è il cinema, scelto come chiave narrativa dell'intera edizione grazie alla direzione artistica di Dante Ferretti.

