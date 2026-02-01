Documenti Epstein rivelano contatti con il Milan ma il club smentisce ogni coinvolgimento

Tra i tre milioni di pagine di documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, spunta un riferimento al Milan. Il club smentisce ogni coinvolgimento e dice di non avere nulla a che fare con Epstein. La scoperta ha attirato l’attenzione, anche se al momento non ci sono prove concrete di collegamenti tra il club e l’imprenditore.

Tra i tre milioni di pagine di documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in parte ancora in fase di analisi, emerge un riferimento al Milan, in un contesto che ha acceso i riflettori su possibili connessioni tra il club rossonero e Jeffrey Epstein. I materiali, resi noti a poche settimane dalla scadenza del termine stabilito per la pubblicazione integrale delle carte legate all'indagine sull'ex finanziere, includono scambi di posta tra Epstein e David Stern, ex commissioner della NBA, risalenti al luglio 2018. Il periodo coincide con la transizione di proprietà del Milan, avvenuta dopo il fallimento del prestito garantito da Yonghong Li, che portò al subentro del fondo americano Elliott, il quale acquisì il controllo del club.

