Dl Sicurezza Salvini | Norme che servono spero non ci siano giudici buonisti

Matteo Salvini si schiera ancora a favore del decreto Sicurezza, dicendo che le norme sono necessarie. Lo ha detto dopo gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, sottolineando di sperare che i giudici non siano troppo buonisti. Il leader della Lega non ha nascosto le sue posizioni e ha ribadito la sua fiducia nelle misure adottate.

Matteo Salvini fa leva sul decreto Sicurezza all'indomani degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti a Torino. In seguito al corteo, organizzato in solidarietà del centro sociale Askatasuna, è andata in scena una guerriglia nella quale sono rimasti feriti un centinaio di agenti. "È un momento delicato perché le scene di ieri di Torino non sono normali. Conto che a chi è stato arrestato gli si contesti almeno il tentato omicidio ", ha detto il ministro dei Trasporti, oggi a Roma per la raccolta firme sul referendum sulla Giustizia, parlando dell'aggressione ai poliziotti nel capoluogo piemontese.

