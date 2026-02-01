Djokovic guarda al futuro con umiltà | Il domani è incerto ma il cammino è stato straordinario

Novak Djokovic si congeda dagli Australian Open con una sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz. Il tennista serbo, che aveva vissuto un percorso intenso e pieno di sfide, ha ammesso di guardare al futuro con umiltà. Anche se il risultato non è stato quello sperato, Djokovic sottolinea che il cammino finora è stato straordinario e che il domani resta incerto. Ora si prepara a ripartire, consapevole di aver dato tutto in campo.

Novak Djokovic ha chiuso con umiltà una delle più intense avventure della sua carriera, uscendo sconfitto dalla finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz. L’incontro, disputato sulla Rod Laver Arena di Melbourne, ha segnato il 38esimo appuntamento di Djokovic con una finale dello Slam, un record che lo colloca al vertice della storia del tennis moderno. A 38 anni, dopo un match in cui ha mostrato tratti di gioco che ricordavano i suoi anni d’oro, ha ammesso di non aver previsto di trovarsi ancora una volta in una simile occasione. «Nessuno sa cosa accadrà domani, è stato un grande viaggio», ha detto con voce calma, quasi meditativa, nel post-partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

