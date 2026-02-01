Novak Djokovic si è fermato un attimo prima della finale con Alcaraz, raccontando di aver sentito le gambe bloccarsi. Dopo una battaglia di oltre quattro ore contro Jannik Sinner, il campione serbo ha portato a casa la semifinale e si prepara ora a sfidare lo spagnolo. La sua resistenza e determinazione continuano a sorprendere, anche quando il corpo sembra cedere.

Dopo oltre quattro ore di battaglia, Novak Djokovic ha piegato Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open, dimostrando ancora una volta di sapersi esaltare quando il tempo e la fatica diventano parte del gioco. Semplicemente leggendario. Una vittoria che lo ha proiettato verso un’altra finale pesantissima, contro Carlos Alcaraz, con in palio qualcosa che va ben oltre un trofeo. Per Djokovic, infatti, la sfida di Melbourne vale la caccia al 25esimo titolo Slam, un traguardo che riscriverebbe ulteriormente la storia del tennis. Alla vigilia dell’atto finale, il serbo si è presentato con la consueta calma, con la solita lucida, consapevole dei propri limiti fisici ma anche della forza mentale che lo accompagna da oltre due decenni ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Djokovic, clamoroso prima della finale con Alcaraz: "Se non sentissi più le gambe..."

Approfondimenti su Djokovic Australian Open

Novak Djokovic si prende la semifinale contro Jannik Sinner in cinque set e vola in finale all’Australian Open.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Djokovic sulla finale di Torino tra Sinner e Alcaraz

Ultime notizie su Djokovic Australian Open

Argomenti discussi: Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Clamoroso all'Australian Open, Djokovic rimonta un Sinner sprecone e vola in finale contro Alcaraz; Djokovic e Zverev hanno dimostrato che il duopolio Sinner-Alcaraz non é inscalfibile; Clamoroso, Djokovic ha rischiato la squalifica agli Australian Open: ecco cosa è successo. E c'è un precedente.

Clamoroso all'Australian Open, Djokovic rimonta un Sinner sprecone e vola in finale contro AlcarazUn Djokovic versione deluxe rimonta e ribalta Sinner e vola in finale all'Australian Open contro Alcaraz, contro cui si giocherà il suo 25° titolo dello slam ... sport.virgilio.it

Djokovic batte Sinner, la volée di Panatta: Novak? Non vuole rotture di cogl***L'età è solo un numero. Ci ha tenuto a dimostrarlo nuovamente il 39enne tennista serbo Novak Djokovic, che in semifinale degli ... iltempo.it

Fantasyteam News. . Dal clamoroso successo di Djokovic alle statistiche sulla resistenza di Sinner! È davvero una questione di fisico per Jannik By Stefano Meloccaro #sinner #djokovic #tennis #australianopen - facebook.com facebook

Clamoroso e amaro esito a Melbourne: Djokovic elimina Sinner in semifinale agli Australian Open in una notte aussie dai mille colpi di scena x.com