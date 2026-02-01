djokovic caccia al record nessuno ha vinto 25 slam

Questa mattina alle 9 si gioca la finale dell’Australian Open. Novak Djokovic cerca di diventare il primo tennista a vincere 25 Slam, un record che nessuno finora è riuscito a conquistare. Il serbo affronta il suo avversario in una partita che promette grandi emozioni.

di Massimo Selleri La finale dell’Austrialian Open che si disputerà questa mattina a partire dalle 9.30 comunque stabilirà un primato. Se dovesse vincere Carlos Alcaraz, per il numero uno del mondo questo sarebbe il primo Slam conquistato nella terra dei canguri. Se, invece, dovesse essere Novak Djokovic a fare festa, allora questo sarebbe il suo 25esimo Slam e al quel punto sarebbe definitivamente consacrato come il più grande giocatore nella storia del tennis. Con i suoi 24 "grandi tornei" vinti, Nole ha equiparato il record ottenuto dall’australiana Margaret Smith Court nel 1973 a New York, quando per l’ultima volta alzò il trofeo di uno Slam e con un successo oggi la supererebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Novak Djokovic si presenta in finale all’Australian Open con l’orgoglio di chi vuole scrivere un’altra pagina importante della sua lunga carriera.

Novak Djokovic, grande protagonista degli Australian Open con dieci titoli, ha recentemente commentato la sua attuale forma.

