Distacco delle mattonelle Dovrà essere cambiata tutta la pavimentazione
Questa mattina i tecnici sono intervenuti all’asilo nido Tendola, dove il pavimento di una delle aule si è sollevato causando il distacco di alcune mattonelle. La pavimentazione dovrà essere completamente rifatta, ma ancora non ci sono date precise sui lavori. I bambini sono stati spostati in altre zone della struttura, mentre si valuta come intervenire nel modo più rapido possibile.
Aggiornamenti da Palazzo civico sulla situazione all’asilo nido Tendola dove il rigonfiamento del pavimento in una delle aule ha provocato, giovedì, il distaccamento di alcune mattonelle. Al termine dei necessari approfondimenti tecnici è emerso che il distaco delle mattonelle sarebbe stato causato da una vecchia problematica. Il Comune fa infatti sapere che la posa delle mattonelle della pavimentazione, avvenuta più di 40 anni fa, sarebbe stata fatta senza lasciare abbastanza ampiezza tra le fughe. Secondo i tecnici la quindi mancanza di spazio adeguato tra le mattonelle con l’escursione termica potrebbe causare fenomeni di questo tipo dal momento che le le forti piogge e le temperature rigide esterne in contrasto con il calore interno, determinano un dislivello di temperatura tra la mattonella e il massetto, che tende a riempirsi di umidità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
