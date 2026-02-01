Disperso in mare il peschereccio Lily Jean il capitano Sanfilippo è nipote di saccensi

La ricerca del peschereccio “Lily Jean” è stata sospesa. Il natante è disperso in mare al largo della costa del Massachusetts, con a bordo il capitano Gus Sanfilippo, originario di Saccense, e sei membri dell’equipaggio. Le speranze di ritrovarli vivi si stanno riducendo, mentre le operazioni di ricerca si sono concluse senza esito positivo.

È stata sospesa la ricerca del peschereccio "Lily Jean", scomparso al largo della costa del Massachusetts con a bordo il capitano Gus Sanfilippo, di origini saccensi, e sei membri dell'equipaggio. L'imbarcazione, lunga circa ventidue metri, sarebbe affondata nella mattinata di venerdì scorso in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. L'allarme era scattato poco prima delle sette, quando la Guardia costiera statunitense aveva ricevuto un segnale radio senza riuscire poi a ristabilire contatti. Le operazioni di soccorso, rese difficili dal mare agitato e dal freddo intenso, sono state interrotte dopo il ritrovamento di una zattera e di un corpo.

