Dimostrata la presenza di microplastiche nella prostata e nel liquido seminale

La scoperta delle microplastiche nella prostata e nel liquido seminale ha sorpreso gli studiosi. Un team dell’Università di Padova, guidato dal professor Carlo Foresta, ha trovato tracce di plastica nel corpo umano, in zone che fino a ora si pensava fossero immuni. Le particelle sono piccole, simili agli spermatozoi, e si trovano in quantità che aumentano con il volume dell’eiaculato. La notizia apre nuovi interrogativi sui possibili effetti di queste sostanze sull’apparato riproduttivo maschile.

Il nuovo studio della Università di Padova, coordinato dal professor Carlo Foresta, ha trovato microplastiche nella prostata e nel liquido seminale umano, con dimensioni paragonabili a quelle degli spermatozoi e con quantità che, su un eiaculato di volume medio, arrivano ad un ordine di grandezza di alcune centinaia di particelle. Un risultato che rafforza l'attenzione scientifica sui contaminanti ambientali e sui loro possibili effetti indiretti. I risultati, sono presentati a Padova nel corso del 40° Convegno di Medicina della Riproduzione il 29 e 30 gennaio 2026, nell'Aula Magna del Palazzo Bo della Università di Padova.

