Diciottenne denuncia aggressione sessuale alla stazione Porta Garibaldi | indagato un uomo fermato nei dintorni

Una diciottenne di origine ucraina, senza fissa dimora, ha denunciato un episodio di violenza sessuale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nella stazione di Milano Porta Garibaldi. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando la giovane è stata soccorsa da un’ambulanza in piazza Freud, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto riferito agli operatori sanitari, la ragazza ha dichiarato di essere stata aggredita in un’area prossima al binario 13, in un tratto poco frequentato e con scarsa illuminazione. Le sue prime dichiarazioni, resese in uno stato di forte shock e confusione, hanno innescato l’immediata attivazione delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

