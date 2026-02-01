Diagnostica si cambia Così un ricorso al Tar ha rotto il ’duopolio’ C’è chi ci perde la metà

Un ricorso al Tar ha rovesciato il monopolio di Santini e Blandini nel settore diagnostico. Per anni, chi aveva bisogno di un esame si affidava quasi sempre a uno dei due centri privati, perché il pubblico non aveva posti disponibili. Ora, con la sentenza, si apre la strada a più alternative e si rompe il duopolio che di fatto controllava il mercato. In cambio, però, alcuni cittadini rischiano di pagare di più o di perdere tempo, mentre il sistema si prepara a cambiare.

"Santini" e "Blandini". Per anni ci sono stati praticamente solo loro. Se il sistema pubblico non aveva posto per un esame diagnostico, si veniva automaticamente 'inviati' nei due centri privati accreditati e convenzionati, che di anno in anno si spartivano il budget necessario ad erogare gli esami richiesti, mentre il pubblico, va detto, si prendeva ricchi ticket. Non c'erano gare, non c'erano commissioni esaminatrici. C'era solo un automatismo, in virtù di una legge che stabiliva che solo i centri che avessero ottenuto l'accreditamento entro il '93 potessero partecipare a questa 'spartizione'.

