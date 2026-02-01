Domani l’Inter affronta l’Al Ittihad in un’amichevole. I nerazzurri si preparano all’ultimo test prima di tornare in campo, con Diaby tra i protagonisti. La squadra lavora duramente, cercando di limare gli ultimi dettagli in vista delle prossime sfide. I tifosi sono ansiosi di vedere come si comporteranno i giocatori in questa partita.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Le ultime ore di calciomercato stanno infiammando l’ambiente dei nerazzurri, impegnati a puntellare la rosa da mettere a disposizione di Cristian Chivu, tecnico carismatico e stratega della panchina nerazzurra, per affrontare la seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato dagli esperti di Sky Sport (fonte), la dirigenza della Beneamata sta giocando una partita a scacchi serrata per rinforzare il reparto offensivo. La Strategia per Moussa Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diaby Inter, ultimo confronto con l’Al Ittihad domani! Queste le condizioni dei nerazzurri

Approfondimenti su Diaby Inter

La trattativa tra l’Inter e l’Al-Ittihad per l’attaccante Diaby sembra essere ormai sfumata.

L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Diaby Inter

Argomenti discussi: Lo vedemmo in un video, e il Psg disse sì: Diaby, l'obiettivo dell'Inter, e il suo passato da Crotone; L'Inter ha il sì di Diaby. Norton-Cuffy intriga la Juventus; Inter, primi sondaggi per un giocatore dell'Al-Ittihad; Diaby, chi è il nuovo obiettivo dell'Inter: età, carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con i nerazzurri.

Inter-Diaby, cresce la fiducia: come stanno le cose e le news di calciomercato.\?u000e ?)?&b?qbDO%9?4c??f7u0017q? [??Y??W?M&?r?U#??.5G\/?-?Eu0007?n????V0u000e6?u001c??u0014u000e??L?\??/?z_ ??? V??:???V?UYu0015ArF?KJu001b??Yu001c-??b?u00161 [U?A??s? [s?=??>X??4?R?No?rUJG?u?L?v?e ... sport.sky.it

Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora aumenta la fiducia! Cosa sta succedendo per l’esternoDiaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora aumenta la fiducia! Cosa sta succedendo per l’esterno Quando tutto sembrava perduto, il calciomercato regala l’ennesi ... calcionews24.com

Le parole del presidente dell'Inter. Chiarezza su Diaby e Perisic. E su Frattesi... - facebook.com facebook