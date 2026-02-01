Di Lorenzo si è fatto male durante la partita contro il Maradona. Il ginocchio sinistro si è piegato bruscamente mentre tentava di controllare il pallone, costringendolo a torsioni dolorose. La scena è apparsa subito molto preoccupante, e i medici sono intervenuti rapidamente per soccorrerlo. La sua corsa verso il cambio ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Il ginocchio sinistro che si piante sul terreno di gioco del Maradona, costringendo se stesso a una torsione innaturale. Le urla di dolore di Giovanni Di Lorenzo, la corsa dei medici del Napoli e poi dei barellieri. La sensazione di un infortunio estremamente grave, diverso da quelli principalmente muscolari che hanno falcidiato in questa stagione i campioni d’Italia: un guaio enorme per i partenopei e anche per la nazionale di Gattuso, che su Di Lorenzo faceva e fa affidamento nell’anno del Mondiale. La sfida tra Napoli e Fiorentina, la prima dopo la cacciata dall’Europa, esce dalla dimensione sportiva ed entra in quella del dramma sportivo del difensore napoletano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Di Lorenzo, infortunio choc: furia Conte contro il calcio moderno

Antonio Conte si infuria dopo l'infortunio di Di Lorenzo durante la partita tra Napoli e Fiorentina.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si lascia andare a una battuta dura durante l’intervista a DAZN.

