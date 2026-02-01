Il difensore del Napoli, Alessandro Di Lorenzo, si è infortunato durante l’allenamento di martedì a Castel Volturno. È stato colpito da una distorsione alla caviglia destra e non potrà scendere in campo nel prossimo impegno. Fortunatamente, non sarà necessario un intervento chirurgico e dovrebbe riprendersi in tempi brevi.

Il difensore del Napoli, Alessandro Di Lorenzo, è stato costretto a interrompere l’allenamento di martedì a Castel Volturno a causa di una distorsione alla caviglia destra. L’infortunio, verificatosi durante una seduta di lavoro in vista della prossima partita di Coppa Italia, ha comportato l’esclusione immediata dal prossimo impegno ufficiale della squadra. Il calciatore, reduce da un periodo di forma positiva, è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici che hanno confermato la lesione ma hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico. La diagnosi ha evidenziato una distorsione di grado lieve-moderato, con una gestione del trauma che prevede un periodo di riposo e riabilitazione mirata, senza ricorrere a soluzioni invasive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Lorenzo colpito da distorsione in allenamento, escluso dal prossimo impegno ma senza bisogno di intervento chirurgico

Approfondimenti su Di Lorenzo Allenamento

Il Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che si è infortunato durante l’allenamento.

Giovanni Di Lorenzo sta meglio di quanto si temesse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Di Lorenzo Allenamento

Argomenti discussi: Infortunio per Di Lorenzo in Napoli-Fiorentina: fuori in lacrime e in barella, le sue condizioni; Morte di Lorenzo per malaria: al via il processo contro Ocrim; Le tracce dell’alluvione nelle opere di Lorenzo Nardi; Nuovo infortunio per il Napoli! Conte perde capitan Di Lorenzo contro la Fiorentina: le immagini fanno temere per il peggio.

Infortunio Di Lorenzo, domani già a Villa Stuart: le prime sensazioni da Castel VolturnoArrivano pessime notizie dal Maradona per il Napoli e per tutto il suo popolo. La serata di ieri, che doveva essere una sfida importante contro la ... dailynews24.it

Napoli, allarme Di Lorenzo: l'annuncio di Conte dopo la FiorentinaL'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è soltanto l'ultimo di una lunghissima coda che ha colpito il Napoli e che tiene la squadra di Antonio Conte in forte emergenza. Il capitano del Napoli è stato ... fantacalcio.it

MARINA DI SAN LORENZO Questa mattina sono cominciati i lavori di pulizia sul lungomare di Marina di San Lorenzo, duramente colpito dalla furia del ciclone “ Harry “. Non parliamo di una semplice pulizia: quello che vedete è l’intervento su ciò che rest - facebook.com facebook

Colpo del @PescaraCalcio: in chiusura Lorenzo Insigne. @SkySport x.com