devotio 2026 leone xiv e san carlo acutis le nuove star degli articoli devozionali

A BolognaFiere è iniziata la fiera Devotio 2026, la più grande in Italia dedicata ai prodotti religiosi. Tra le novità più gettonate, papa Leone XIV e san Carlo Acutis sono diventati i soggetti preferiti degli articoli devozionali. La manifestazione, che durerà fino a martedì, attira operatori e fedeli interessati a tutto ciò che riguarda il mondo della fede e della spiritualità.

Sono papa Leone XIV e san Carlo Acutis le nuove star degli articoli devozionali. E’ quanto emerge a Devotio 2026, l’unica fiera in Italia e la più grande nel mondo dedicata ai prodotti e ai servizi per il settore religioso, che ha aperto stamattina a BolognaFiere e si concluderà martedì 3 febbraio. Negli stand dei 229 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 17 Paesi del mondo, si possono trovare infatti innumerevoli immaginette, statue, rosari, quadretti e anche gadget dedicati al papa americano e al giovane quindicenne proclamato santo nel settembre scorso proprio da Prevost. “L’anno del Giubileo, che ha visto anche la canonizzazione di Carlo Acutis, e l’elezione di Leone XIV hanno certamente favorito un’ulteriore crescita del mercato dei prodotti religiosi, che vede il made in Italy sempre molto apprezzato in tutto il mondo”, ha confermato Valentina Zattini, amministratore delegato di Conference Service, la società che organizza Devotio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

