Desio spericolato paracadutista si getta dalla torre abbandonata | un volo da 90 metri

Un uomo si è lanciato dalla torre abbandonata nel polo tecnologico di Desio. Il paracadutista ha scelto di affrontare un volo di circa 90 metri, sfidando i rischi di una struttura in completa rovina. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alla scena con preoccupazione. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma fortunatamente l’uomo è riuscito ad atterrare in sicurezza. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per capire cosa abbia spinto il praticante di parapendio

Scorribanda rischiosa di un appassionato di parapendio: si è gettato dalla struttura incompiuta nel polo tecnologico, da tempo punto di ritrovo di avventurieri in caccia di brividi pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desio, spericolato paracadutista si getta dalla torre abbandonata: un volo da 90 metri Approfondimenti su Desio Paracadutismo Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonata Sabato notte a Desio, una figura si sporge dal grande finestrone di un vecchio palazzone abbandonato. Muore assiderata a pochi metri dalla vetta, il fidanzato accusato di omicidio colposo: «L’ha abbandonata» Una tragica vicenda si è consumata sulla vetta più alta dell’Austria, dove una donna è deceduta dopo essere rimasta assiderata a pochi metri dalla cima. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Desio Paracadutismo Argomenti discussi: Meloni in visita a Niscemi dopo la frana, il sorvolo in elicottero e il vertice in Municipio. Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonataIl video, ripreso da un lettore, apre di nuovo il dibattito sull’eco-mostro incompiuto nel polo tecnologico, spesso frequentato da avventurieri a caccia del brivido con il rischio di farsi seriament ... ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.