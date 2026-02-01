A Desio, il 4 febbraio, arriverà la fiamma olimpica per la 59esima tappa del suo percorso verso Milano-Cortina. La città si prepara con installazioni e luci speciali per accogliere l’evento, che accende l’entusiasmo tra i residenti. La strada principale sarà decorata e illuminata, creando un’atmosfera di festa e attesa. Molti cittadini si stanno organizzando per assistere al passaggio, che rappresenta un momento importante per la comunità locale.

Il 4 febbraio la fiamma olimpica arriverà a Desio per la 59esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Vediamo come si sta preparando la città ad accoglierla e cosa c'è in serbo per la indimenticabile giornata.Il passaggio e un corteo coloratoDa Seveso, la torcia olimpica farà il suo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Desio, la Fiamma olimpica attraversa le strade della città in preparazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: A Desio passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse; Olimpiadi Milano Cortina 2026: viabilità e eventi a Desio, chiusura anticipata di alcune scuole; Desio è pronta ad accogliere la fiamma olimpica: il percorso, gli orari e le strade chiuse; Desio, passa la fiamma olimpica: installazioni e illuminazioni uniche.

Desio, passa la fiamma olimpica: installazioni e illuminazioni unicheDa Seveso, la torcia olimpica farà il suo arrivo intorno alle 16:50 a Desio dove ad attenderla ci saranno i cinque cerchi olimpici che illumineranno la facciata di Villa Tittoni e una installazione ... monzatoday.it

Nova Milanese, passa la fiamma olimpica: per le vie un lungo corteo coloratoDa Desio, il 4 febbraio la fiaccola olimpica arriverà dopo le 17 a Nova Milanese per la 59esima tappa del suo percorso, uno degli ultimi e decisivi passaggi della fiamma che concluderà il suo viaggio ... monzatoday.it

