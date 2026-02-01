Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, si prepara una serata intensa. La Viola sfida il Barcellona in un derby che attira l'attenzione di tanti tifosi. In campo, due ex giocatori neroarancio potrebbero fare la differenza. La partita si presenta come un grande banco di prova per entrambe le squadre, con il pubblico pronto a spingere i propri beniamini. La tensione è palpabile, e tutti aspettano di vedere quale formazione uscirà vittoriosa da questa sfida tanto attesa.

Al PalaCalafiore di Reggio Calabria si gioca il primo derby dello Stretto del girone di ritorno, con la Viola che affronta il Barcellona in una sfida che va oltre il campo. Il match, in programma il 1° febbraio 2026, si carica di tensione emotiva per la presenza di due ex giocatori neroarancio in campo: Lorenzo Aguzzoli e Daniele Cessel, entrambi ex della squadra calabrese. Il confronto non è solo sportivo, ma anche personale, con il pubblico che assiste a un duello tra chi ha indossato la maglia della Viola e chi ora la indossa per un'altra squadra. Il match inizia con un'immediata sorpresa: il capitano della Viola, Laquintana, è in campo, nonostante le sue condizioni fisiche non siano al massimo.

© Ameve.eu - Derby dello Stretto in scena: Viola sfida il Barcellona con due ex neroarancio in campo

