Del Piero si commuove a C' è posta per te | Rivedo quando ho perso mio padre

Si è commosso ed emozionato Alessandro Del Piero ieri, sabato 31 gennaio, durante la puntata di "C'è posta per te" di cui era ospite. La leggenda bianconera ha ascoltato con grande attenzione la storia di Sara che ha voluto fare un regalo al fratello Matteo per essere stato per lei un punto di riferimento. "Sei la persona più importante della mia vita", ha detto Sara commossa. I due fratelli avevano 9 e 10 anni quando il padre si ammalò e morì. Per la stessa malattia quando avevano 19 e 20 anni era mancata anche la mamma. Sara, che è una ragazza molto introversa, ha chiesto aiuto all'idolo di Matteo, Alessandro Del Piero, per dirgli che gli vuole bene.🔗 Leggi su Torinotoday.it

#Del-Piero-C’è-Posta-per-Te || Alessandro Del Piero si è lasciato andare a un ricordo molto personale a C’è Posta per Te.

Emma Marrone si è lasciata coinvolgere dall’emozionante storia di C’è posta per te, sottolineando come una famiglia così unita e sincera sia difficile da trovare.

