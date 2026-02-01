Defibrillatore davanti alla stazione È un dono di Montale Solidale

Un nuovo defibrillatore è stato installato davanti alla stazione di Montale, nella piazza Marconi. L’apparecchio è stato donato dall’associazione Montale Solidale, che ha già portato avanti altre iniziative di solidarietà nel territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, con alcuni cittadini e rappresentanti locali presenti. Ora, in caso di emergenza, le persone potranno contare su questo strumento salvavita.

Un nuovo defibrillatore è stato inaugurato nella piazza Marconi nella frazione di Stazione. L’apparecchio è stato donato da Montale Solidale, il coordinamento che riunisce molte le associazioni montalesi e che si già distinto in passato per altre iniziative di solidarietà. La Croce d’Oro di Montale ha curato l’installazione dell’apparecchio e si occuperà anche della sua gestione nonché della organizzazione di una formazione per istruire i cittadini sull’uso del defibrillatore. La colonnina che contiene l’apparecchio si trova nell’angolo di un’aiuola nel lato sud della piazza Marconi, proprio davanti alla stazione ferroviaria di Montale-Agliana e a pochi passi dalla farmacia di Stazione, un luogo dunque molto frequentato non solo dai residenti, ma anche dai molti utenti della ferrovia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

