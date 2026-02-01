David Parenzo? Ma vergognati! | ecco quando va in pensione

Durante la trasmissione “L’aria che tira”, David Parenzo ha fatto un esempio di calcolo sulla pensione. Inserisce i suoi dati: 50 anni, 27 di contributi, e si mette a simulare. Poi, tra battute e commenti, si lascia andare a una frase forte, dicendo “Ma vergognati!”. La scena ha attirato l’attenzione, anche perché il conduttore si è mostrato molto diretto e senza peli sulla lingua.

Al «Voglio fare il mio calcolo sulla pensione», David Parenzo, a L'aria che tira, fa la simulazione inserendo i dati richiesti: età, 50 anni, anni di contributi, 27. Il conduttore di La7 scopre che dovrà ritirarsi dal lavoro nel 2042 con «pensione anticipata ordinaria». «Hai 50 anni e ci vai a 62, ti lamenti? Cosa sei, vecchio? Vergognati, questa è disinformazione, vergognati!», lo rimbrotta Giuliano Cazzola, in collegamento. «Ma non mi sto lamentando! - replica il conduttore- Faccio un lavoro bellissimo e lavorerò fino a 90 anni. Lo dico anche al dottor Cairo, starò qui fino a 90 anni se mi regge la testa».

