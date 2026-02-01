David Parenzo fa il pienone in Biblioteca | Presento il libro grazie alle forze dell’ordine

David Parenzo ha riempito la Biblioteca di Siena, dove ha presentato il suo libro. L’evento si è svolto a porte chiuse perché la sala ha raggiunto la capienza massima. La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a mantenere l’ordine in un clima che, nonostante la tensione, è stato molto partecipato.

Siena, 1 febbraio 2026 – Porte chiuse per raggiunta capienza, presenza delle forze dell’ordine e un clima teso ma partecipato. Si è svolta così, nella sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati, la presentazione del volume ‘Lo scandalo Israele’ di David Parenzo, inserita nel calendario delle iniziative legate alla Giornata della Memoria. In sala anche il sindaco Nicoletta Fabio. Nel suo intervento, il co-conduttore de La Zanzara ha affrontato i nodi più controversi del dibattito pubblico. «Sulla questione del genocidio se vogliamo essere garantisti con tutti, dobbiamo esserlo anche qui: ad oggi non c’è stata alcuna sentenza che dimostri l’esistenza di un genocidio - dichiara Parenzo -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - David Parenzo fa il pienone in Biblioteca: “Presento il libro grazie alle forze dell’ordine” Approfondimenti su David Parenzo Trasporto d'acqua, Aica: "Grazie alle forze dell'ordine, i controlli proseguiranno'' Aica sottolinea l'importanza della collaborazione con le Forze dell'Ordine nel trasporto d'acqua, ribadendo che i controlli continueranno. Il grazie di Meloni alle forze dell’ordine: “Anche durante le festività garantiscono la sicurezza di tutti” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su David Parenzo Argomenti discussi: David Parenzo fa il pienone in Biblioteca: Presento il libro grazie alle forze dell’ordine; David Parenzo 'prossimo' alla pensione 'minaccia' Urbano Cairo: Ma io lavorerò fino a 90 anni, se mi regge la testa...; David Parenzo a Siena dopo le polemiche; Intervista a David Parenzo: Israele non è come viene raccontato in Italia. Felice di essere a Siena. L'aria che tira, Parenzo fa infuriare D'Orsi: Quante bandiere rosseIl professor Angelo D'Orsi è tornato a far parlare di sé con l'attacco unilaterale all'Occidente. È successo giovedì 29 gennaio, in diretta alla trasmissione L'Aria che tira, condotta su La7 da David ... iltempo.it David Parenzo fa il pienone in Biblioteca: Presento il libro grazie alle forze dell’ordineIl giornalista rivolto ai contestatori: Non si dovrebbe mai essere contenti quando qualcuno viene messo a tacere ... lanazione.it “Parenzo negazionista di strage di innocenti”: la frase shock del sindaco di Asciano Nucci Ha fatto discutere, nel corso della presentazione del libro di Parenzo, una frase scritta sui social dal sindaco di Asciano "Se mi chiedi un parere personale su David Pare - facebook.com facebook L'esponente di CasaPound contro David Parenzo: "Vi tagliate a piacimento i servizi, invitateci in televisione", "Pure!" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.