Daspo ai balordi della Bologna-Vignola
Da oggi si pensa a un daspo urbano nelle stazioni della Valsamoggia. Le autorità vogliono adottare un provvedimento simile a quello in vigore a Vignola e Savignano sul Panaro, per allontanare i soggetti molesti o violenti dalle aree ferroviarie lungo la linea Vignola-Bologna. L’obiettivo è coordinarsi con le forze dell’ordine e la polizia ferroviaria per garantire maggiore sicurezza ai pendolari.
Valutare e adottare, in analogia con quanto già previsto e applicato nei comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, un provvedimento che consenta l’applicazione del daspo urbano nelle stazioni ferroviarie della Valsamoggia interessate dalla linea Vignola-Bologna, in coordinamento con la questura, le forze dell’ordine e la polizia ferroviaria. È questa la richiesta avanzata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con un’interrogazione presentata nei giorni scorsi. "Negli ultimi mesi si sono verificati, anche lungo la linea ferroviaria Vignola-Bologna, episodi di violenza, sopraffazione e comportamenti molesti ai danni di utenti e lavoratori del servizio ferroviario – si legge nel documento presentato dai consiglieri meloniani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
