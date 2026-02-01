Le forze dell’ordine continuano a scavare tra le macerie della vecchia torre di Vitriola a Montefiorino, sperando di trovare altri resti di Daniela Ruggi. Finora, hanno recuperato solo il cranio e ora si concentrano a cercare tracce che possano chiarire cosa sia successo. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di fare luce su questo mistero che tiene tutti con il fiato sospeso.

Modena, 1 febbraio 2026 – Tra le macerie della vecchia torre di Vitriola di Montefiorino potrebbero nascondersi anche gli altri resti di Daniela Ruggi. Sono scattati ieri nuovi sopralluoghi, da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco nell’area in cui ancora resiste la struttura semidiroccata, quella in cui, lo scorso primo gennaio, due giovani escursionisti hanno trovato un teschio, un reggiseno e una ciocca di capelli. DANIELA RUGGI SCOMPARSA Daniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. “Mamma, fratello e sorella sconvolti, ora la verità su ciò che è successo” Il dna corrisponde a quello della 32enne misteriosamente scomparsa nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Daniela e il mistero del cadavere, c'è solo il cranio e si ricomincia a scavare

