Daniel Bravo nella bufera per commenti sessisti in diretta TV | Penso che stia parlando di lingerie
Daniel Bravo, ex calciatore e ora commentatore televisivo, è finito al centro di una polemica in Francia. Durante una trasmissione, ha fatto commenti sessisti rivolti a Gaetane Thiney, chiamandola in modo inappropriato. Le sue parole hanno scatenato reazioni forti e richieste di scuse.
Daniel Bravo, ex calciatore, anche del Parma, ora commentatore TV, è finito nella bufera in Francia per commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney, la d.s. del Paris Fc.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Daniel Bravo
Il Napoli Women denuncia: “Ragazze dell’Under 17 offese con insulti sessisti e commenti degradanti”
Il Napoli Women ha reso noto un episodio spiacevole avvenuto durante una partita tra la propria squadra Under 17 e un team maschile Under 14.
Camicioli scoppia in lacrime in TV parlando con Vanzini: “Scusa Carlo, so che queste cose non ti piacciono”
Ultime notizie su Daniel Bravo
Daniel Bravo nella bufera per commenti sessisti in diretta TV: Penso che stia parlando di lingerieDaniel Bravo, ex calciatore, anche del Parma, ora commentatore TV, è finito nella bufera in Francia per commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney ... fanpage.it
"La funzione propria dell’uomo è vivere, non esistere. Io non sprecherò i miei giorni cercando di prolungarli. Io userò il mio tempo.” È la prima volta che vedo James Bond morire: grande umanità in questo film e molto bravo Daniel Craig! "No time to Die", su Ne - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.