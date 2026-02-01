Daniel Bravo nella bufera per commenti sessisti in diretta TV | Penso che stia parlando di lingerie

Daniel Bravo, ex calciatore e ora commentatore televisivo, è finito al centro di una polemica in Francia. Durante una trasmissione, ha fatto commenti sessisti rivolti a Gaetane Thiney, chiamandola in modo inappropriato. Le sue parole hanno scatenato reazioni forti e richieste di scuse.

Daniel Bravo, ex calciatore, anche del Parma, ora commentatore TV, è finito nella bufera in Francia per commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney, la d.s. del Paris Fc.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

