Daniel Bravo nella bufera per commenti sessisti in diretta TV | Penso che stia parlando di lingerie

Daniel Bravo, ex calciatore e ora commentatore televisivo, è finito al centro di una polemica in Francia. Durante una trasmissione, ha fatto commenti sessisti rivolti a Gaetane Thiney, chiamandola in modo inappropriato. Le sue parole hanno scatenato reazioni forti e richieste di scuse.

