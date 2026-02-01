damagi il cabernet sauvignon alla piemontese

A Barbaresco, il nome Damagi torna a far parlare di sé. Per anni, il Cabernet Sauvignon è stato considerato un vino fuori luogo in questa zona del Piemonte. Non perché non ci fosse spazio per sperimentare, ma perché sembrava che non si adattasse all’anima del territorio. Ora, qualcuno si chiede se questa varietà possa davvero integrarsi con le tradizioni locali.

Per anni, a Barbaresco, Cabernet Sauvignon è stata una parola (anzi due) fuori posto. Non tanto perché estranee al vocabolario locale, quanto perché sembravano essere pronunciate nel luogo sbagliato. Il Nebbiolo, da quelle parti, non era solo un vitigno: era un dato di fatto. Negli anni Settanta, però, Angelo Gaja comincia a maturare un’idea che ha il sapore dell’eresia e l’odore dell’estero. Viaggiava spesso tra Inghilterra e Stati Uniti e tornava con una sensazione ricorrente: entusiasmo in valigia, malinconia al rientro. Il suo Barbaresco parlava una lingua che fuori dalle Langhe pochi capivano davvero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

