Dall' olio truccato e garage bomba di Palma all' escamotage per diventare guida turistica | la settimana di Dossier

Dall' olio truccato e garage bomba di Palma all' escamotage per diventare guida turistica

La procura ha scoperto una rete criminale a Palma di Montechiaro che coinvolgeva vari soggetti. Tra loro, anche un garage che veniva usato come deposito di bombe e un trucchetto per far diventare guida turistica una persona senza permessi. Le indagini hanno portato all’ispezione di numerose attività, tra cui pizzerie e panifici, dove si trovavano olio adulterato. La vicenda mette in luce come il crimine si infiltri anche nelle attività più quotidiane, creando un quadro complicato e inquietante.

