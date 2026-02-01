Dall' olio truccato e garage bomba di Palma all' escamotage per diventare guida turistica | la settimana di Dossier

La procura ha scoperto una rete criminale a Palma di Montechiaro che coinvolgeva vari soggetti. Tra loro, anche un garage che veniva usato come deposito di bombe e un trucchetto per far diventare guida turistica una persona senza permessi. Le indagini hanno portato all’ispezione di numerose attività, tra cui pizzerie e panifici, dove si trovavano olio adulterato. La vicenda mette in luce come il crimine si infiltri anche nelle attività più quotidiane, creando un quadro complicato e inquietante.

Olio adulterato in pizzerie e panifici, ma anche garage "bomba". Concetta Rizzo, analizzando il decreto di perquisizione della Procura emesso a carico di 24 indagati, ricostruisce tutti i retroscena sulla rete criminale di Palma di Montechiaro. Dossier si concentra, in particolar modo, su come la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Olio adulterato in pizzerie e panifici, ma anche garage "bomba": i retroscena sulla rete criminale di Palma di Montechiaro

La scoperta di olio adulterato in diverse pizzerie e panifici di Palma di Montechiaro apre un nuovo capitolo sulla rete criminale che si nasconde dietro queste attività.

dall olio truccato ePanifici, pizzerie e aziende: chi comprava (e veniva truffato) l’olio truccato a Palma di MontechiaroI commercianti credevano di acquistare olio extravergine di oliva ma, secondo quanto ipotizzato dalla procura di Agrigento, hanno acquistato prodotto miscelato e non genuino ... grandangoloagrigento.it

