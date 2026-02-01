Dallo smartphone a due anni ai metal detector a scuola | Pennac spiega il legame tra solitudine digitale e aggressività

Daniel Pennac mette in guardia sulle conseguenze della solitudine digitale tra i giovani. A Torino, lo scrittore spiega che i problemi di aggressività nelle scuole derivano dalla mancanza di attenzione e dal tempo speso davanti agli smartphone. Per lui, la vera soluzione sta nel riaccendere il piacere della lettura, che può aiutare a ridurre la diffusione dei metal detector e a riavvicinare i ragazzi alla realtà.

Daniel Pennac, ospite a Torino, indica la lettura come unico antidoto ai metal detector scolastici. Per lo scrittore, la violenza nasce dalla solitudine digitale e dalla mancanza di attenzioni: i genitori devono tornare a leggere ai figli fin da piccoli. Daniel Pennac affronta il tema della sicurezza scolastica e della violenza giovanile senza giri di parole. Ospite a Torino per l’inaugurazione di Francesissimo, il nuovo festival dedicato alla cultura d’oltralpe al Circolo dei lettori, lo scrittore ha indicato nell’educazione letteraria la vera prevenzione. Come riporta l’ANSA, l’autore ha sottolineato l’importanza del ruolo genitoriale fin dai primi anni di vita.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Enrico Galiano critica l’uso dei metal detector a scuola, sottolineando come questa misura possa compromettere l’ambiente educativo.

Questa mattina il ministro Piantedosi ha annunciato che entro domani emanerà una direttiva da condividere con il ministro Valditara.

"Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere". Daniel Pennac, Come un romanzo #endmion1 - facebook.com facebook