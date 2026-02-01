La partita tra Reggina e Savoia si è conclusa con un pareggio 1-1. La squadra calabrese ha faticato a cambiare le sorti del match, ma le immagini della giornata restano nella memoria: dall’emozione di Armenise in lacrime alle coreografie dei tifosi. Un risultato che lascia ancora tante domande sulla corsa salvezza.

La Reggina ha chiuso la giornata con un pareggio 1-1 sul campo del Savoia, in un incontro che non ha risolto i problemi di classifica ma ha regalato immagini forti e significative. La partita, disputata il 1° febbraio 2026 allo stadio comunale di Savoia, ha visto i padroni di casa resistere al tentativo della squadra calabrese di portare a casa i tre punti. Il risultato non ha soddisfatto né le aspettative né le ambizioni della Reggina, che ancora una volta non è riuscita a conquistare la vetta della classifica di Serie D, un obiettivo mancato anche nei due anni e mezzo precedenti. Il match, tuttavia, è stato segnato da momenti emotivi e simboli che hanno superato il semplice risultato sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle lacrime di Armenise alla coreografia: tutte le FOTO di Reggina-Savoia

Approfondimenti su Reggina Savoia

