Dalle consulenze in McKinsey al tornio | la vita di Fiore Davoli dopo il burnout

Dopo anni passati a lavorare nei colossi della consulenza e della finanza, Fiore Davoli ha deciso di cambiare strada. Lasciata Londra e il suo ruolo in McKinsey, ora si dedica al tornio, riscoprendo una passione che aveva messo da parte. La sua storia dimostra come si possa ripartire, anche dopo un burnout, e trovare nuovo significato in attività diverse.

Manager in McKinsey, una delle società di consulenza più prestigiose al mondo. Una vita frenetica a Londra e una carriera già avviata nel mondo della finanza. Poi, all'improvviso, il buio. Fiore Davoli racconta come il successo, se non è allineato con chi siamo davvero, possa presentare un conto salatissimo. Oggi Fiore è tornata a Milano e ha fondato Club Joy, una piattaforma dove si possono prenotare corsi di artigianato. Prima di arrivarci, ha dovuto affrontare un lungo periodo di burnout. Non è stata la stanchezza fisica a fermarla. "Ho capito che non mi sarei ricaricata con dieci ore di sonno", racconta Fiore.

