Dalle cartine alla Casa di carta | ecco come De Agostini fattura miliardi grazie anche al Lotto

La casa editrice De Agostini ha appena annunciato di aver raggiunto fatturati da miliardi, grazie anche alle vendite del Lotto. Nel 2026, l’azienda festeggerà 125 anni, un traguardo che il suo fondatore Giovanni, geografo, di certo non avrebbe immaginato ai suoi tempi.

L'istituto geografico, fondato nel 1901, celebra quest'anno il 125° anniversario: ma dopo un secolo il principale business del gruppo non sono più le mappe e gli atlanti. Tutti gli investimenti della famiglia Boroli-Drago. E la scommessa su Lottomatica e lotterie

