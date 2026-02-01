La procura di Prato sta lavorando su diversi fronti. Ci sono indagini aperte sulla strage sul lavoro e sul carcere, entrambe molto complesse. Le indagini cercano di fare chiarezza sui retroscena del cosiddetto

Tante e tutte impegnative le indagini in capo alla procura pratese, in parte in grado di mettere in risalto i retroscena del cosiddetto " sistema Prato ", in parte legate a fatti gravi. Tra le seconde ricordiamo quelle inerenti al al disastro che si è verificato a Calenzano al deposito carburante Eni, quando il 9 dicembre 2024, prima le esplosioni e poi l’incendio, hanno provocato la morte di 5 lavoratori presenti nel deposito e il ferimento di altre 27 persone. I delitti individutai sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. La città è stata scossa, poi, dall’efferato caso di Maria Denisa Paun Adas, la escort rumena strangolata il 16 maggio 2025 nel residence Ferrucci e poi decapitata dall’ex vigilante Vasile Frumuzache. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla strage sul lavoro al carcere polveriera fino ai delitti efferati

Approfondimenti su Prato Strage

Nel cuore di Terni, il carcere di Sabbione si trova nel caos, tra sequestri di smartphone e strumenti pericolosi e aggressioni agli agenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Prato Strage

Argomenti discussi: Strage sul lavoro, quattro vittime in un giorno; Morti sul lavoro, tre in un solo giorno: gli incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquiliano; Un’altra giovane vita spezzata: la strage silenziosa del lavoro continua; Incidente sul lavoro a Fregene: giardiniere cade dalla scala e sbatte la testa, è grave.

Morti sul lavoro, tre in un solo giorno: gli incidenti a Palermo, Livorno e nell'AquilianoLeggi su Sky TG24 l'articolo Morti sul lavoro, tre in un solo giorno: gli incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquiliano ... tg24.sky.it

Infortuni sul lavoro, Inail: altre 1.002 vittime da gennaio a novembre 2025. Morti anche otto studentiNessun calo nei decessi, aumentano le denunce di infortunio: ecco tutti i numeri del rapporto Inail sugli incidenti sul lavoro ... ilfattoquotidiano.it

CONTINUA LA STRAGE SUL LAVORO: 16 MORTI DALL’INIZIO DEL 2026. IL GOVERNO CONTINUA A IGNORARE L’EMERGENZA MENTRE LA PROPAGANDA SOSTITUISCE LA SICUREZZA Il 2026 si apre con un dato agghiacciante: sedici lavoratori, com - facebook.com facebook