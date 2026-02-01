Dalla strage sul lavoro al carcere polveriera fino ai delitti efferati
La procura di Prato sta lavorando su diversi fronti. Ci sono indagini aperte sulla strage sul lavoro e sul carcere, entrambe molto complesse. Le indagini cercano di fare chiarezza sui retroscena del cosiddetto
Tante e tutte impegnative le indagini in capo alla procura pratese, in parte in grado di mettere in risalto i retroscena del cosiddetto " sistema Prato ", in parte legate a fatti gravi. Tra le seconde ricordiamo quelle inerenti al al disastro che si è verificato a Calenzano al deposito carburante Eni, quando il 9 dicembre 2024, prima le esplosioni e poi l’incendio, hanno provocato la morte di 5 lavoratori presenti nel deposito e il ferimento di altre 27 persone. I delitti individutai sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. La città è stata scossa, poi, dall’efferato caso di Maria Denisa Paun Adas, la escort rumena strangolata il 16 maggio 2025 nel residence Ferrucci e poi decapitata dall’ex vigilante Vasile Frumuzache. 🔗 Leggi su Lanazione.it
