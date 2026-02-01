La Regione Piemonte mette in campo 30 milioni di euro per ripensare le città del futuro. È arrivato un nuovo bando, chiamato “Rigenerazione Urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria”. La Regione punta a migliorare la qualità dell’aria e a rendere più vivibili le aree urbane, investendo in progetti di rigenerazione e mobilità sostenibile. Sono fondi importanti per chi vuole intervenire e trasformare il proprio territorio.

I fondi per riprogettare e ridisegnare gli spazi pubblici nei centri urbani, migliorare i servizi di mobilità, sicurezza stradale, creare nuove zone pedonali e politiche per abbattere gli inquinanti in atmosfera Arriva il bando “Rigenerazione Urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria”. L'occasione è stato un incontro con i Comuni piemontesi beneficiari della misura Fesr “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti”. È stato presentato il quadro delle politiche regionali per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, approfondendo la nuova misura sulle città rigenerative, con l’avvio di un percorso di accompagnamento e confronto operativo con i Comuni, che si concretizzerà con momenti di dialogo con esperti e un workshop interattivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti discussi: Finanziaria 2026, dall'Assessorato dell'Industria 60 milioni per infrastrutture, imprese e sviluppo; Oltre 30 milioni per l’agricoltura: incentivi e ristori in Sardegna, Lazio, Piemonte, Toscana e Provincia di Bolzano; Dalla Regione 30 milioni per ridisegnare e riprogettare le città del futuro; Dalla Regione Puglia 30 milioni di euro per sostenere le imprese agricole.

