Dalla parte dei medici | Pir e Case di Comunità saranno la soluzione

La discussione sulla riforma sanitaria si fa più intensa. I medici puntano il dito contro la confusione tra i vari punti di assistenza, come Guardia Medica, Pir e Case di Comunità. Ritengono che queste strutture possano rappresentare la vera soluzione, ma avvertono anche che il rischio è di perdere la vista d’insieme tra i diversi servizi. La sfida ora è chiarire ruoli e funzioni per evitare che tutto si riduca a un “dentro o fuori” dalla sanità territoriale.

Guardia Medica, Pir, Case di Comunità, e quindi Spoke, Hub. C’è il rischio di perdersi tra i corridoi della sanità. Dottor Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici, ci aiuta a orientarci? "Prima di tutto ci sono i medici di famiglia, che sono quelli che hanno in cura il paziente. Tutto dovrebbe passare da loro. I Pir sono i Punti di intervento rapido, creati per alleggerire le pressioni sul pronto soccorso riguardo ad alcune prestazioni: come le urgenze differibili, medicazioni. Alcuni funzionano ad accesso diretto, ma la maggior parte invece funziona su richiesta del medico di famiglia o il numero unico, il 116117". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Entro il 2026, nell’ambito dell’Asst Melegnano-Martesana saranno completate undici Case di Comunità sul territorio, con alcune già operative.

