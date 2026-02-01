Dalla Basilica di Vitruvio alla cattedra di Architettura | il piano per portare l’università Politecnica a Fano

Fano si prepara a diventare una città universitaria. Dopo aver scoperto i resti della Basilica in piazza Costa, l’università Politecnica sta valutando l’apertura di un nuovo corso di laurea in Architettura. La proposta arriva dalla consigliera regionale Micaela Vitri, che ha presentato una mozione per portare l’ateneo nella cittadina. L’idea prende forma in un momento in cui si pensa a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Fano, con l’obiettivo di attirare studenti e professionisti.

Fano, 1 febbraio 2026 – Fano cittadella universitaria nel nome di Vitruvio. Dopo la scoperta dei resti della Basilica in piazza Costa, potrebbe diventare concreta l'apertura in città di un corso di laurea in Architettura, come si augura la consigliera regionale Micaela Vitri che ha anche presentato una mozione. " Stiamo valutando ogni possibilità – conferma il professor Gianluigi Mondaini, direttore del dipartimento Dicea (Dipartimento di Ingegneria civile, edile, architettura) dell'Università Politecnica delle Marche – e faremo le nostre proposte a tutti livelli: comunale, regionale, ministeriale.

È stato annunciato il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano, un ritrovamento considerato di grande rilevanza nel campo dell'architettura e della storia antica.

A Fano, la recente scoperta della basilica di Vitruvio rappresenta un importante patrimonio culturale.

