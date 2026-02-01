Dal baratro alla rinascita | così la legge Salva suicidi restituisce il futuro ai cittadini onesti

Una nuova legge cerca di aiutare chi si trova nel baratro dei debiti. Molti cittadini si ritrovano a combattere con somme ingenti, non per colpa loro, ma per errori, ritardi o burocrazia. Quando il problema diventa evidente, spesso è già troppo tardi. La legge “Salva suicidi” promette di restituire un futuro a chi rischia di perdere tutto.

Ci sono debiti che non nascono da scelte sbagliate, ma da errori, ritardi, burocrazia. Debiti che crescono nel silenzio e che, quando emergono, sono già diventati una condanna. È quello che è accaduto a Marco (nome di fantasia), impiegato romano e padre di due figli, travolto da 197.260 euro di debiti con il fisco legati a una vecchia Partita Iva aperta anni prima per integrare il reddito. Una cifra impossibile da sostenere. Una pressione costante. Un peso che non lascia dormire la notte. Oggi, però, per Marco quella spirale si è fermata. Il Tribunale di Roma ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione controllata, applicando la normativa sul sovraindebitamento – la cosiddetta Legge Salva Suicidi – consentendogli di pagare solo ciò che è realmente compatibile con una vita dignitosa e di ottenere, al termine del percorso, la cancellazione definitiva del debito residuo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Una famiglia di Agrigento ha visto ridursi il proprio debito da 110 mila a 24 mila euro grazie alla legge

