Dal 2 febbraio i turisti pagano per vedere Fontana di Trevi Anche i romani devono fare il ticket giallo sulla biglietteria – Il video

Da lunedì 2 febbraio 2026, chi vuole ammirare la Fontana di Trevi a Roma dovrà mettere mano al portafoglio. I turisti pagheranno due euro per l’ingresso, mentre i residenti della città potranno entrare gratuitamente, ma anche loro dovranno prenotare un biglietto. La novità ha già sollevato qualche polemica, anche perché sulla modalità di prenotazione e sulla gestione della biglietteria sono emersi alcuni dubbi.

Da lunedì 2 febbraio 2026 tutti dovranno fare il biglietto per vedere a Roma la Fontana di Trevi. I turisti dovranno pagare due euro, per chi è residente a Roma il biglietto è gratuito ma altrettanto necessario. A poche ore dal nuovo regime ci sono ancora molte incertezze su come funzionerà l 'accesso a Fontana di Trevi. Non sanno spiegarlo i vigili urbani presenti in piazza, mentre gli addetti comunali alla sicurezza che già oggi regolano l'accesso alla celebre fontana sostengono che ci sarà una biglietteria dove acquistare o ritirare il titolo valido per l'entrata. Domenica primo febbraio però della biglietteria non c'era ancora alcuna traccia.

