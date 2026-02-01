Da via dei Cioli a via dei Coverelli i lavori al via a Firenze

Questa settimana a Firenze sono partiti nuovi lavori che cambieranno la viabilità in alcune zone della città. Da via dei Cioli a via dei Coverelli, gli operai sono al lavoro e le strade sono già state chiuse o parzialmente alternative. La polizia municipale ha già comunicato le modifiche e invita i cittadini a usare percorsi alternativi per evitare disagi. I lavori dureranno alcune settimane, e si prevede un aumento del traffico nelle zone interessate.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Oltre ai consueti cantieri della tramvia da questa settimana a Firenze partono alcuni lavori che porteranno a modifiche della viabilità. In via dei Cioli, dal 2 febbraio, sono in programma lavori di riparazione della rete di telefonia. Fino al 6 febbraio sarà interrotta la circolazione tra via di San Romano e via dell'Olmeto. Questo è il percorso alternativo per i veicoli di larghezza superiore a 1,80 metri: via Desiderio da Settignano-via del Fossataccio-via della Pastorella-via dei Cioli. In via Suor Maria Celeste, per un nuovo allaccio alla rete idrica, il 2 febbraio scatterà un divieto di transito tra via di San Matteo in Arcetri e via Silvani.

