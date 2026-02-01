Da un’idea al mercato | torna lo ' Startup creation lab' per lanciare le imprese del futuro

A Ferrara torna lo Startup creation lab, il progetto che aiuta i giovani a trasformare le idee in imprese vere. Dopo una pausa, il programma riparte con l’obiettivo di far partire nuove start-up, accompagnando i talenti dall’inizio fino al mercato. Un’occasione per chi sogna di lanciare la propria impresa e ha bisogno di un aiuto concreto lungo il percorso.

Trasformare l'intuizione di un giovane talento in una realtà imprenditoriale concreta. Con questo obiettivo riparte lo Startup creation lab 2026, il programma sperimentale promosso dal Laboratorio Aperto di Ferrara con il patrocinio di Unife. Il bando è ufficialmente aperto e si rivolge a una platea specifica di innovatori: studenti universitari, iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale, dottorandi e neolaureati da non oltre dodici mesi. Il progetto punta a valorizzare il capitale umano del territorio, colmando il gap tra formazione accademica e mondo del business. Il laboratorio si articola in 60 ore di formazione intensiva, distribuite in 20 incontri pomeridiani da febbraio a giugno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

