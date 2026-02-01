Da Tom Cruise a Mariah Carey, le star stanno arrivando a Milano e Cortina. La città si prepara a un evento da sogno, con le celebrità pronte a sfilare e a scaldare il pubblico. Tom Cruise è già sbarcato, mentre Mariah Carey si appresta a salire sul palco per la cerimonia di apertura. La gente si raduna lungo le strade, aspettando di vedere da vicino le star che infiammeranno questa grande festa.

Missione impossibile tra le nevi: ecco tutte le superstar pronte a infiammare la cerimonia inaugurale e i campi di gara. Il countdown per il 6 febbraio sta ormai per esaurirsi. L’attesa per l’inaugurazione di Milano Cortina 2026 ha raggiunto vette altissime. E il nome che sta letteralmente elettrizzando l’atmosfera è quello di Tom Cruise, la superstar americana che sembra intenzionata a rubare la scena a chiunque altro. Sebbene il suo arrivo ufficiale sia previsto per il passaggio di testimone verso Los Angeles 2028, molti scommettono su una sua performance. Non sarebbe affatto strano vedere l’attore lanciarsi in uno dei suoi celebri stunt mozzafiato direttamente sulle piste innevate, trasformando le Dolomiti nel set perfetto per un nuovo capitolo di adrenalina pura in pieno stile Mission Impossible. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Da Tom Cruise a Mariah Carry: le superstar più attese a Milano Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

Ultime notizie su Milano Cortina

