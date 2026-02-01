Da solo e senza casco in mezzo ai black bloc avevo paura Il poliziotto massacrato a Torino parla dall' ospedale

Un poliziotto si trova in ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito da alcuni antagonisti a Torino. Racconta di aver avuto paura da solo e senza casco, circondato da black bloc che lo hanno preso di mira con calci, martellate e violenza. Le immagini dell’attacco mostrano una serata di scontri violenti tra manifestanti e forze dell’ordine, in un episodio che fa discutere ancora oggi.

Gli antagonisti che lo accerchiano, il casco che vola via e poi i calci, le martellate e la violenza: le immagini del poliziotto picchiato a Torino sono l'emblema di una serata di follia voluta da Askatasuna e dai suoi sodali contro lo Stato. Perché in quel momento non c'era altro che puro odio nei confronti di chi indossa una divisa e rappresenta l'Italia, ingiustificato e, soprattutto, ingiustificabile. L'agente al centro di quella violenza cieca è Alessandro Calista, 29 anni, in servizio presso la Squadra mobile di Padova ma originario di Pescara. " Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere ", ha dichiarato al telefono al Corriere della sera mentre ancora si trovava in pronto soccorso, da dove poi è stato ricoverato per le gravi fratture riportate dal pestaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alessandro Calista, agente di polizia di Torino, ha parlato per la prima volta dell’aggressione che ha subito durante una manifestazione lo scorso 31 gennaio.

Un poliziotto finisce in ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito a Torino.

Alessandro Calista, il poliziotto pestato a Torino: “Solo in mezzo ai black bloc, senza casco avevo paura” x.com

“Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti! Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie, contadine o urbane che siano.” — Pier Paolo Pasolini Oggi, guardando alle immagini di Torino, la riflessione - facebook.com facebook