Questa settimana a Lerici apre ufficialmente l’Ufficio di Prossimità. Il nuovo servizio sarà già operativo nei prossimi giorni, pronto ad aiutare i cittadini con pratiche e richieste. L’apertura mira a migliorare i rapporti tra amministrazione e residenti, offrendo un punto di riferimento più vicino alle persone.

A Lerici apre ufficialmente l’Ufficio di Prossimità. Il servizio sarà pienamente operativo già da questa settimana. Lo sportello sarà attivo a partire da mercoledì e osserverà il seguente orario di apertura: tutti i mercoledì dalle 9 alle 12 nella sede dello sportello di cittadinanza del Comune di Lerici. L’Ufficio di Prossimità è un servizio pubblico gratuito che ha l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, facilitando l’accesso ai servizi giudiziari, in particolare per le persone anziane, fragili o con difficoltà di spostamento. Lo sportello offre informazioni e orientamento sui procedimenti di volontaria giurisdizione e supporto nella compilazione e nel deposito di alcune istanze, riducendo così la necessità di recarsi al Tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da mercoledì apre l’ufficio di prossimità

Approfondimenti su Lerici Ufficio

A Monte San Savino apre un nuovo Ufficio di prossimità, portando la giustizia più vicino ai cittadini della Valdichiana aretina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lerici Ufficio

Argomenti discussi: Da mercoledì apre l’ufficio di prossimità; A Lerici apre ufficialmente l’ufficio di prossimità. Operativo da mercoledì 4 febbraio; ANAS: DA MERCOLEDì 4 FEBBRAIO APRE LA ROTATORIA DELLO SVINCOLO NORD DELLA VARIANTE DI SAN VITO DI CADORE; Il bando di Regione per apertura negozi alimentari nei piccoli Comuni.

A Lerici apre ufficialmente l’ufficio di prossimità. Operativo da mercoledì 4 febbraioL’Ufficio di prossimità è ora pienamente operativo. Inaugurato lo scorso dicembre con ancora qualche autorizzazione in sospeso, apre i battenti in totale operatività la prossima settimana. Lo sportell ... liguria24.it

Si apre l’ultimo mercoledì di Gennaio con una vendita! Citroën C4 2021 Destinazione: Napoli, operatore del settore Avanti tutta! - facebook.com facebook