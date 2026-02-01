Da Dida ad Audero | il fumogeno che riapre una brutta ferita del calcio italiano

Da Nelson Dida a Emil Audero, il calcio italiano torna a mostrare le stesse ferite di sempre. Ieri sera un fumogeno ha acceso di nuovo le polemiche, questa volta durante la partita tra Cremonese e Milan. Un gesto che richiama un passato recente e che riaccende il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sui comportamenti dei tifosi. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti, e il rischio di incidenti resta alto. Le autorità si preparano a prendere provvedimenti, anche se la questione sembra ripetersi senza fine.

L'episodio andato in scena questo pomeriggio allo Stadio Giovanni Zini di Cremona ha rievocato alcuni ricordi nella mente di tutti i tifosi rossoneri: Emil Audero, portiere della Cremonese, è stato colpito da un fumogeno lanciato da alcuni tifosi dell'Inter. episodio che ricorda proprio quello che succedette a Nelson Dida, portiere del Milan, il 12 aprile 2005. L'Inter di Mancini, in quell'annata, perse soltanto due volte: entrambe con il Milan. Ancora una volta, in Champions League, le due milanesi si dovettero rincontrare in un euroderby pazzesco. In casa questa volta ci gioca l'Inter, e la tensione era alle stelle.

