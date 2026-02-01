Curtis Jones Inter Slot gela i nerazzurri | sulla possibile partenza del centrocampista l’ha detto veramente!

Durante la conferenza stampa, Arne Slot ha detto chiaramente che Curtis Jones non lascia l’Inter. Il tecnico del Liverpool ha respinto ogni ipotesi di trasferimento e ha confermato che il centrocampista inglese resta a disposizione. Per ora, niente cambiamenti in vista.

Inter News 24 Curtis Jones Inter, Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha chiuso le porte alla partenza del centrocampista inglese: le dichiarazioni. La tensione tra Liverpool e Milano sale proprio nelle ultime battute della sessione invernale. Dopo i rumors insistenti su un possibile approdo di Curtis Jones alla corte di Cristian Chivu, è arrivata la risposta piccata del tecnico dei Reds, Arne Slot, che ha gelato le speranze dei dirigenti nerazzurri (attualmente primi a 52 punti ). Curtis Jones Inter, Slot chiude la porta ai nerazzurri. Le parole dell'allenatore olandese, rilasciate in conferenza stampa dopo il successo contro il Newcastle, suonano come un avviso definitivo ai naviganti, proprio mentre l'Inter cerca l'incastro perfetto per liberare Davide Frattesi verso il Nottingham Forest.

L'esperto di mercato Pedullà conferma che, secondo le informazioni raccolte, non ci sono possibilità di cessione di Palestra a gennaio.

I Reds hanno fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, ma finora senza successo.

