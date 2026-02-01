Cura della candida | la svolta in uno studio sull' infezione fungina potenzialmente mortale

Uno studio ha fatto chiarezza sui meccanismi genetici del fungo che può causare infezioni gravi e potenzialmente mortali. Ricercatori italiani e internazionali hanno individuato le caratteristiche di questa infezione, aprendo la strada a nuovi farmaci più efficaci. La scoperta potrebbe migliorare le terapie e salvare vite, soprattutto in pazienti immunodepressi.

Da tempo la Candida auris desta preoccupazione nella comunità scientifica e tra le autorità sanitarie. Colpisce in particolare persone gravemente malate e trova negli ospedali, soprattutto nelle unità di terapia intensiva, il contesto in cui riesce a diffondersi e a causare i danni maggiori. In molti casi il microrganismo è presente sulla pelle di soggetti sani senza provocare sintomi evidenti; ma nei pazienti sottoposti a procedure invasive, come la ventilazione meccanica, i rischi aumentano in modo esponenziale. Una volta che l'infezione si sviluppa, infatti, il quadro clinico può rapidamente degenerare e portare alla morte nel 45% dei casi.

